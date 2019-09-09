Дзюба высказался о своем будущем в "Зените"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что он хотел бы продлить контракт с петербургским клубом.
"На данный момент я сфокусирован на футболе. Что будет дальше - посмотрим. Я не загадываю, не забиваю этим голову. Но был бы не против остаться в "Зените", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.
В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" девять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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