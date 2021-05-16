Дзюба высказался о своем интимном видео

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Дзюба высказался о своем интимном видео

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба прокомментировал скандал с появлением в сети интимного видео с его участием.

"Мне сразу начали писать все – все мои знакомые и близкие набрали, написали. Очень много людей сразу отреагировали – как помочь?

Я тогда не мог сдержаться – у меня были ужасные сутки. Всю ночь писали. Я блокирую комментарии, закрыл их, понимая, что будет вся эта грязь. Было ужасно. Потом начали еще, что чуть ли не я это выложил – ну это вообще. Надо быть дебилом", - сказал Дзюба в интервью каналу "Грустная Передача о Футболе" в YouTube.

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