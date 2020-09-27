Дзюба высказался о своей позиции в списке лучших бомбардиров "Зенита"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба, забивший три гола в матче с "Уфой", (6:0) высказался о своей позиции в списке лучших бомбардиров петербургской команды.

"Очень приятно обойти таких великих футболистов и догнать Андрея Сергеевича (Аршавин). Будем обгонять!

Поначалу было немного дискомфортно - я не привык быть капитаном в «Зените». В сборной привык - для меня это огромная честь. Потом стало спокойнее. Конечно, это большая ответственность и большое событие для меня - носить повязку в таком большом клубе.

Мне безумно приятно, я стараюсь соответствовать, быть еще более коммуникабельным. Общаюсь со всеми ребятами, и с иностранцами, и с русскими, чтобы у нас была общая идея.

Я кайфую от того, что происходит в моей карьере. Уже говорил, что и дальше буду стараться, что бы ни происходило, выкладываться на полную", - цитирует Дзюбу официальный сайт "Зенита".

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 8 матчах, забив 6 голов и сделав 2 ассиста.

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