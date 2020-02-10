Дзюба высказался о своих отношениях со Слуцким
Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба рассказал, какие отношения связывают его с наставником "Рубина" Леонидом Слуцким.
Напомним, что футболист и тренер успели поработать вместе в 2016 году в сборной России, а сейчас они любят потроллить друг друга в соцсетях.
"Я Леонида Викторовича очень люблю, очень уважаю. Мы огромные, не побоюсь это слова, друзья. Хотя он напишет, наверное, что уважаем друг друга, но не любим. Мне нравится наше с ним общение. Очень рад за него, что вернулся. Это круто. Для всей РПЛ это важно. Уходит поколение таких мастодонтов, больших личностей. В футболе таких людей всё меньше и меньше. Такие все тихие стали, такие все удобные... Викторович - личность запоминающаяся. Очень рад, что он вернулся. Он хороший человек. Эта энергетика передаётся. Он настоящий и крутой. Пусть "Зенит" всегда будет первым, а "Рубин" со Слуцким - вторым", - сказал Дзюба.
"Зенит" сейчас уверенно лидирует в чемпионате России, а вот "Рубин" близок к зоне вылета, занимая лишь 13-е место в турнирной таблице.
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