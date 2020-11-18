Дзюба высказался о тренере сборной России Гинтарасе Стауче

Форвард "Зенита" и сборной России Артём Дзюба рассказал, что думает о тренере национальной команды Гинтарасе Стауче.

"Когда я вижу Гинтараса, всегда улыбаюсь. Он позитивный, всегда может что-то ответить неординарно. Я иногда говорю: "Вы что, Гинтарас, интернет подключили что ли, всё время что-то выдумываете". Но ему нравится, что он делает, а мы стараемся это воплотить в жизнь", - сказал футболист в эфире телеканала "Матч ТВ".

Гинтарас Стауче работает в сборной России с 2016 года.

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