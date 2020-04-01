"Сам себя убивает". Дзюба высказался о Уткине
Форвард "Зенита" Артем Дзюба высказался о футбольном комментаторе и журналисте Василие Уткине.
"Я не отвечаю Уткину, так как он на мне хочет словить хайп. Он очень талантлив, был голосом и олицетворением футбола. Однако Уткин настолько деградировал, что комментирует в кафе и на вокзалах. А теперь чтобы вернуться, ему нужно оскорблять других.
Смотря на него становится понятно, что природа сделала свое дело. Он сам себя убивает. Однако мне его немного жалко, ведь он очень талантлив. Не понимаю, почему в нем столько злобы и обиды. Видимо из-за того, что он одинокий человек.
Я слышал о том, что он помогает Ткаченко. Это большая игра, определённым людям необходимо кого-то очернить. А чтобы быть белым и пушистым есть Вася Уткин", - заявил Дзюба.
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|22
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