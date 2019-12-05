Дзюба высказался о задержании болельщиков "Спартака", которые его оскорбляли

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Дзюба высказался о задержании болельщиков "Спартака", которые его оскорбляли
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением о ситуацию с задержаниями болельщиков московского "Спартака" после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Я всегда был против закрытия фанатских трибун и задержаний болельщиков без причин. Но надо разбираться в каждом случае отдельно и в рамках правового поля. Мне неприятно, что из-за выходки отдельных лиц используют мое имя и пытаются очернить все фанатское движение. Читал, что были пьяные, что люди матерились. Видел в соцсетях, что несовершеннолетнего отпустили.

Мы не знаем повода, и проще всего сейчас написать, что "всех задержали из-за Дзюбы". Но если вы пьете, материтесь в общественном месте, устраиваете драки, причем тут Дзюба? Не понимаю, когда говорят о закрытии секторов — пострадают много адекватных, преданных клубу болельщиков. Это перегиб. Футбол для народа. Мне говорят, что оскорбления — часть фанатской культуры. А по мне — как раз отсутствие этой культуры. Пора остановиться, не цепляться к словам, видеть позитив, понимать шоу.

Когда я говорил, что будет война, не имел в виду плохого — мы бьемся на поле, ты забываешь обо всем, сражаешься. А после матча — жмем друг другу руки. Это нормально", – приводят слова Дзюбы российские СМИ.

Напомним, что перед матчей представители полиции задерживали болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге на улицах, в ресторанах и гостиницах. Заводящего трибуны "красно-белых" Валерия Бевза отстранили от посещения футбола на 1,5 года.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Заговорил как чинуша ,пойманный на нелепом высказывании

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