Дзюба выйдет на матч с "Ахматом" без капитанской повязки
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не вернул нападающему Артёму Дзюбе статус капитана команды.
На матч 15-го тура РПЛ против "Ахмата" с капитанской повязкой "сине-бело-голубых" выведет защитник Деян Ловрен.
Напомним, что Дзюбу "разжаловали" после публикации интимного видео, на котором он занимается мастурбацией.
Матч "Ахмат" - "Зенит" начнётся в 16:30 по московскому времени.
Не пропустите: Петржела призвал не возвращать Дзюбе капитанскую повязку в "Зените" и сборной России. | http://soccernews.ru
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