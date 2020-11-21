Дзюба выйдет на матч с "Ахматом" без капитанской повязки

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не вернул нападающему Артёму Дзюбе статус капитана команды.

На матч 15-го тура РПЛ против "Ахмата" с капитанской повязкой "сине-бело-голубых" выведет защитник Деян Ловрен.

Напомним, что Дзюбу "разжаловали" после публикации интимного видео, на котором он занимается мастурбацией.

Матч "Ахмат" - "Зенит" начнётся в 16:30 по московскому времени.

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