Дзюба: "Я должен заслужить вызов в сборную России"

Теги арсенал тулаартём дзюбастанислав черчесов

Дзюба: "Я должен заслужить вызов в сборную России"
Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба рассказал о последнем разговоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

"В последний раз с Черчесовым общались на Кубке конфедераций. После этого - ни разу. Наверное, не было нужды или момента. Я не заслуживал вызова в сборную своей игрой - это было объективно.

Понятно, что многих Станислав Саламович вызывает, даже тех, кто мало играет. Кому-то больше доверия, кому-то - меньше. Мой путь - нужно заслужить, завоевать это место, доказать, что я состоятелен. Но никаких проблем не было, пожали руки - и все", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

Напомним, что в последний раз 29-летний Дзюба играл за сборную России в сентябре 2016 года.

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