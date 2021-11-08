Дзюба ярко отреагировал на победу Natus Vincere на турнире по CS: GO
Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе киберспортивной команды Natus Vincere на турнире PGL Major Stockholm 2021 по CS: GO.
"Просто красавцы, блин. Представляешь, в спину не забрал NiKo, и все. Красавцы, Na'Vi. Все, чемпионы! Просто красавцы! Прикинь, чемпионы мира, мейджор забрали. Лучшие! Все на них ставили, но давление было нереальное. Только я все равно считаю, что до трех побед должны играть. Из пяти карт.
Они крутые, реально, все. Вся пятерка. Видишь, Симплу для величия не хватало только этого. Но они сильная команда. Бит, Электроник, Перфекто и Бумыч — все помогли ему. Ну и он красавец", — сказал Дзюба в сториз своего инстаграма.
В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 19 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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