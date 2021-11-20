Дзюба ярко отреагировал на слухи о возможном переходе в "Урал"

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Дзюба ярко отреагировал на слухи о возможном переходе в "Урал"

Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба назвал нереалистичным сценарий с его уходом в "Урал" на правах аренды.

"Это из области фантастики. Что-то из вселенной Марвел", - сказал 33-летний футболист.

В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 20 матчей, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов выразил готовность арендовать форварда, чтобы тот получил возможность чаще выходить на поле.

Не пропустите: Дзюба прокомментировал победу над "Нижним Новгородом", где он сделал хет-трик. | http://soccernews.ru
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