Дзюба ярко прокомментировал конфуз Заболотного

Ведущий форвард "Зенита" Артём Дзюба ярко прокомментировал конфуз своего партнёра по команде Антона Заболотного.

Напомним, что Заболотный на тренировке "сине-бело-голубых" сбил манекена, чем очень рассмешил одноклубников.

"До слёз. Просто кайф" - написал Дзюба в своём инстаграме.

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