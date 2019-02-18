Дзюба ярко прокомментировал конфуз Заболотного

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Дзюба ярко прокомментировал конфуз Заболотного

Ведущий форвард "Зенита" Артём Дзюба ярко прокомментировал конфуз своего партнёра по команде Антона Заболотного.

Напомним, что Заболотный на тренировке "сине-бело-голубых" сбил манекена, чем очень рассмешил одноклубников.

"До слёз. Просто кайф" - написал Дзюба в своём инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До Слёз))))просто Кайф)))

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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