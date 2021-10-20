Дзюба ярко высказался о предстоящих матчах "Зенита" со "Спартаком" и "Динамо"

Фото: инстаграм Артем Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением о предстоящих матчах со "Спартаком" и "Динамо" в Российской Премьер-Лиге.

"Такие принципиальные матчи нужно выигрывать, чтобы показать, кто в доме хозяин. Если побеждает соперник, это его окрыляет. Он понимает, что чемпион не так грозен, как о нем говорят. Если выигрываем мы, им становится тяжелее – снова приходится догонять, и они начинают думать, что не все в их королевстве так прекрасно. В этом вся суть. Нам нужно максимально мобилизоваться", – приводит слова Дзюбы официальный сайт клуба.

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 24 октября. Поединок "Зенит" - "Динамо" пройдет 29 октября.

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