Дзюба является лидером ЧМ-2018 по одному из показателей
Форвард сборной России Артем Дзюба выиграл 41 верховое единоборство на ЧМ-2018.
Как сообщает Squawka, на данный момент это лучший показатель на этом мундиале. Вторым по этому показателю является защитник сборной Англии Харри Магуайр, на счету которого 33 выигранных единоборств. Однако англичанин продолжает участие в турнире.
Напомним, что на ЧМ-2018 Дзюба отметился тремя голами и двумя ассистами.
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