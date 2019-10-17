Дзюба забавно подшутил над Ракицким

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Дзюба забавно подшутил над Ракицким

Форвард "Зенита" Артем Дзюба подшутил над одноклубником Ярославом Ракицким. Эпизод произошел во время фотосессии сине-бело-голубых.

Оператор "Зенита" снимал команду, а украинский футболист попросил его не снимать. Дзюба сидел рядом и сразу ответил: "Он шо тебе, блогер что-ли?".

Напомним, зимой 2019 года Ракицкий сказал, что не любит давать интервью так, как он не блогер какой-то.

19 октября состоится матч 13-го тура РПЛ с "Ростовом". Начало игры - в 19:00 (мск). После 12 туров чемпионата России у команд по 26 очков в активе.

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