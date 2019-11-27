Дзюба забил 8-й гол в ЛЧ за карьеру

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Дзюба забил 8-й гол в ЛЧ за карьеру

Форвард "Зенита" Артем Дзюба забил первый гол в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лионом" (1:0; второй тайм).

Футболист забил мяч на 42-й минуте встречи после навеса защитника Дугласа Сантоса. Этот гол стал для форварда 2-м в этом розыгрыше. Ранее он забил в ворота "Бенфики" (3:1).

Таким образом, Дзюба забил 8-й гол в Лиге Чемпионов за всю карьеру и догнал по данному показателю бывшего игрока "Спартака" Андрея Тихонова, который был самым результативным российским игроком в этом турнире.

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