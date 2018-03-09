Дзюба забил первый гол за "Арсенал"

В матче 22-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" играет с "Амкаром" (1:0, первый тайм).

Счет в этом поединке открыл нападающий Артем Дзюба, который забил свой первый гол за тульский клуб.

За фол на Дзюбе в ворота "Амкара" был назначен пенальти. Форвард сам выполнил 11-метровый удар, который парировал вратарь. Впрочем Дзюба сумел забить сыграв на добивании.

Напомним, что 29-летний Дзюба перешел в "Арсенал" на правах аренды из "Зенита".

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