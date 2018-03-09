Дзюба забил первый гол за "Арсенал"

Теги арсенал тулаартём дзюба

Дзюба забил первый гол за "Арсенал"

В матче 22-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" играет с "Амкаром" (1:0, первый тайм).

Счет в этом поединке открыл нападающий Артем Дзюба, который забил свой первый гол за тульский клуб. 

За фол на Дзюбе в ворота "Амкара" был назначен пенальти. Форвард сам выполнил 11-метровый удар, который парировал вратарь. Впрочем Дзюба сумел забить сыграв на добивании.

Напомним, что 29-летний Дзюба перешел в "Арсенал" на правах аренды из "Зенита".

Не пропустите: В "Зените" определились с будущим Манчини. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Одни играют, другие побеждают: "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Ливерпулем"

Одни играют, другие побеждают: "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Ливерпулем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 21 46
2 Краснодар 22 40
3 Спартак Москва 21 38
4 Зенит Санкт-Петербург 21 38
5 ЦСКА Москва 21 38
6 Арсенал Тула 22 31
7 Уфа 22 31
8 Ахмат 21 26
9 Ростов 21 25
10 Урал 21 25
11 Рубин 21 24
12 Динамо Москва 22 24
13 Тосно 21 23
14 Амкар 22 22
15 Анжи 22 20
16 СКА Хабаровск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов