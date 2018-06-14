Дзюба забил третий гол в ворота сборной Саудовской Аравии

Форвард сборной России Артем Дзюба забил третий гол своей команды в стартовом матче Чемпионата Мира в ворота Саудовской Аравии. Случилось это на 71-й минуте игры. Вторым ассистом в поединке отметился Александр Головин.

Напомним, стал известен предварительный диагноз травмы Дзагоева. | soccernews.ru