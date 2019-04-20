Дзюба забил за "Зенит" впервые с октября прошлого года
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба прервал свою длительную безголевую серию на клубном уровне.
30-летний футболист поразил ворота "Краснодара" в матче 24-го тура РПЛ, отличившись впервые с 25 октября прошлого года.
Таким образом, форвард не мог забить на протяжении 16 матчей в составе "сине-бело-голубых". Серия продлилась 1323 минуты.
Напомним, что, играя за сборную России, Дзюба огорчал Казахстан. Произошло это 24 марта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|51
|2
|Локомотив Москва
|24
|43
|3
|Краснодар
|24
|42
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Арсенал Тула
|24
|35
|8
|Ростов
|24
|35
|9
|Ахмат
|24
|33
|10
|Рубин
|23
|30
|11
|Динамо Москва
|24
|28
|12
|Крылья Советов
|24
|27
|13
|Урал
|23
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13