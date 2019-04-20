Дзюба забил за "Зенит" впервые с октября прошлого года

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба прервал свою длительную безголевую серию на клубном уровне.

30-летний футболист поразил ворота "Краснодара" в матче 24-го тура РПЛ, отличившись впервые с 25 октября прошлого года.

Таким образом, форвард не мог забить на протяжении 16 матчей в составе "сине-бело-голубых". Серия продлилась 1323 минуты.

Напомним, что, играя за сборную России, Дзюба огорчал Казахстан. Произошло это 24 марта.

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