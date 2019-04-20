Дзюба забил за "Зенит" впервые с октября прошлого года

Теги зенит санкт-петербургкраснодарартём дзюбастатистика

Дзюба забил за "Зенит" впервые с октября прошлого года

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба прервал свою длительную безголевую серию на клубном уровне.

30-летний футболист поразил ворота "Краснодара" в матче 24-го тура РПЛ, отличившись впервые с 25 октября прошлого года.

Таким образом, форвард не мог забить на протяжении 16 матчей в составе "сине-бело-голубых". Серия продлилась 1323 минуты.

Напомним, что, играя за сборную России, Дзюба огорчал Казахстан. Произошло это 24 марта.

Не пропустите: Васин сыграл в матче РПЛ впервые с декабря 2017 года. | http://soccernews.ru 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" добыла дежурную победу над "Реал Сосьедадом"

"Барселона" добыла дежурную победу над "Реал Сосьедадом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 24 51
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 24 43
3 Краснодар Краснодар 24 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 24 41
5 Спартак Москва Спартак Москва 23 36
6 Оренбург Оренбург 24 35
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 24 35
8 Ростов Ростов 24 35
9 Ахмат Ахмат 24 33
10 Рубин Рубин 23 30
11 Динамо Москва Динамо Москва 24 28
12 Крылья Советов Крылья Советов 24 27
13 Урал Урал 23 27
14 Уфа Уфа 24 21
15 Анжи Анжи 24 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов