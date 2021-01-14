Дзюба заболел коронавирусом

Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба пропустит первый зимний сбор команды. пятницу 15 января на первый зимний сбор с петербургской командой в Дубай.

15 января, нападающий должен был вылететь вместе с одноклубниками в Дубай, однако, как сообщает корреспондент "Матч ТВ", получил положительный результат теста на коронавирус и останется дома.

Все игроки и тренеры "Зенита" прошли обязательное тестирование накануне первого сбора, который пройдет в ОАЭ с 15 по 27 января.