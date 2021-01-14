Дзюба заболел коронавирусом

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Дзюба заболел коронавирусомФорвард питерского "Зенита" Артем Дзюба пропустит первый зимний сбор команды. пятницу 15 января на первый зимний сбор с петербургской командой в Дубай. 

15 января, нападающий должен был вылететь вместе с одноклубниками в Дубай, однако, как сообщает корреспондент "Матч ТВ", получил положительный результат теста на коронавирус и останется дома.

Все игроки и тренеры "Зенита" прошли обязательное тестирование накануне первого сбора, который пройдет в ОАЭ с 15 по 27 января.

В рамках подготовки к сезону, команда Семака проведет ряд контрольных матчей. 21 января с "Ригой", 24 января — с "Пахтакором" и солигорским "Шахтёром"», а 27 января — с "Уралом".

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