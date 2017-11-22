Дзюба: "Задача "Зенита" - занять первое место в группе Лиги Европы"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что команда будет играть на победу в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара".

"Мы решили задачу в групповом раунде Лиги Европы, но у нас стоит задача занять первое место. Для того чтобы удержаться на первой строчке, нужно обязательно побеждать завтра. У нас уже были неудачные игры, когда никто не ожидал, что мы потеряем очки, а мы проигрывали. Сейчас мысли только о "Вардаре", о "Спартаке" будем думать после.

В группе Лиги Европы соперники ненамного сильнее, чем в российской премьер-лиге. Особых чувств тут нет. Все-таки Лига Европы – это не Лига чемпионов", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

Матч "Зенит" – "Вардар" состоится 23 ноября и начнется в 21.00 по московскому времени.

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