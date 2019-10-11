Дзюба: "Захави опять, что ли, забил?! Что он ест?"
Форвард сборной России Артем Дзюба сказал, что не старается стать лучшим бомбардиром отборочного этапа Евро-2020. Об этом сообщает "Чемпионат".
Напомним, вчера, 10 октября, сборная России разгромила Шотландию в рамках 7-го тура квалификационного этапа Евро-2020.
Отметим, что на данный момент гонку бомбардиров возглавляет форвард национальной команды Израиля Эран Захави, забивший 10 мячей. У Дзюбы 8 голов и второе место.
"У Захави десять голов, а у меня восемь? Он опять что ли забил?! Что он ест? Я поражаюсь вообще. Но задачи стать лучшим бомбардиром нет", - сказал Дзюба.
31-летний футболист в 7 матчах за сборную России забил 8 голов и 3 ассиста.
А еще: Дзюба: "Для меня гимн России круче, чем гимн Лиги чемпионов"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3