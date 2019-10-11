Дзюба: "Захави опять, что ли, забил?! Что он ест?"

Форвард сборной России Артем Дзюба сказал, что не старается стать лучшим бомбардиром отборочного этапа Евро-2020. Об этом сообщает "Чемпионат".



Напомним, вчера, 10 октября, сборная России разгромила Шотландию в рамках 7-го тура квалификационного этапа Евро-2020.



Отметим, что на данный момент гонку бомбардиров возглавляет форвард национальной команды Израиля Эран Захави, забивший 10 мячей. У Дзюбы 8 голов и второе место.

"У Захави десять голов, а у меня восемь? Он опять что ли забил?! Что он ест? Я поражаюсь вообще. Но задачи стать лучшим бомбардиром нет", - сказал Дзюба.

31-летний футболист в 7 матчах за сборную России забил 8 голов и 3 ассиста.

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