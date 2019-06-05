Дзюба занял место в воротах на тренировке сборной России

Теги артём дзюбароссия

Дзюба занял место в воротах на тренировке сборной России

Капитан сборной России Артём Дзюба снова попробовал себя в качестве вратаря на тренировке национальной команды.

Сначала по воротам 30-летнего футболиста партнёры били издалека, а затем с 11-метровой отметки.

Напомним, что сборная России готовится к двум матчам квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Не пропустите: "Вечерний Ургант" показал Дзюбу, Глушакова и Акинфеева в купальниках. | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" заинтересован в приглашении тренера "Вулверхэмптона"

"Челси" заинтересован в приглашении тренера "Вулверхэмптона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов