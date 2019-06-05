Дзюба занял место в воротах на тренировке сборной России

Капитан сборной России Артём Дзюба снова попробовал себя в качестве вратаря на тренировке национальной команды.

Сначала по воротам 30-летнего футболиста партнёры били издалека, а затем с 11-метровой отметки.

Напомним, что сборная России готовится к двум матчам квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

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