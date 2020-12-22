Дзюба занял второе место в списке самых популярных спортсменов России в 2020 году
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба занял второе место в рейтинге самых популярных спортсменов 2020 года в России согласно опросу ВЦИОМ.
"В рейтинге спортсменов первые места занимают боец Хабиб Нурмагомедов (10%), футболист Артем Дзюба (8%), теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова (по 2% соответственно)", – говорится в сообщении пресс-службы ВЦИОМ.
32-летний Дзюба в нынешнем сезоне провел за "Зенит" 23 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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