Дзюба заработает до 50 миллионов рублей по рекламному контракту с "Газпромбанком"

Теги зенит санкт-петербургроссияартём дзюба

Дзюба заработает до 50 миллионов рублей по рекламному контракту с "Газпромбанком"

Капитан сборной России Артём Дзюба заключил рекламный контракт с "Газпромбанком".

По этому соглашению футболист может заработать от 30 до 50 миллионов рублей.

Реклама с участием 31-летнего нападающего появится в интернете, на наружной рекламе, а также в эфире телеканала "Матч ТВ" и на радио. 

В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 15 матчей, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: Дзюба рассказал, шутят ли в сборной России над Соболевым из-за слухов о "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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