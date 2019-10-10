Дзюба заработает до 50 миллионов рублей по рекламному контракту с "Газпромбанком"

Капитан сборной России Артём Дзюба заключил рекламный контракт с "Газпромбанком".

По этому соглашению футболист может заработать от 30 до 50 миллионов рублей.

Реклама с участием 31-летнего нападающего появится в интернете, на наружной рекламе, а также в эфире телеканала "Матч ТВ" и на радио.

В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 15 матчей, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.

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