Дзюба завтра начнет подготовку к матчу 4-го тура РПЛ с "Краснодаром"

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Дзюба завтра начнет подготовку к матчу 4-го тура РПЛ с "Краснодаром"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба готов приступить к тренировкам перед матчем 4-го тура РПЛ с "Краснодаром". Об этом пишет пресс-служба клуба.

Напомним, вчера, 28 июля, форвард был травмирован в матче 3-го тура с "Оренбургом" (2:0). В этой встрече он забил гол и сделала одну результативную передачу.

Матч "Зенит" - "Краснодар" пройдет 3 августа в Петербурге. Начало - в 21:30 (мск).

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