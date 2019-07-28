Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал победный матч 3-го тура РПЛ с "Оренбургом". Кроме того, футболист высказался о выборе лучшего игрока.

"Рад за Андрюху Лунева, потому что его признали лучшим сегодня. Мне кажется, что для него это было очень важно. Сегодня он провел потрясающий матч. Главное - победили.

Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков - он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой", - сказал Дзюба.

"Зенит" после трех туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 9 баллов.

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