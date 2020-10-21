Дзюба заявил, что "Брюгге" заслуженно выиграл в матче с "Зенитом" в ЛЧ
Капитан "Зенита" Артем Дзюба высказался по поводу матча 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Брюгге" (1:2).
"Заслуженно проиграли или нет - не нам решать. Если проиграли, значит, "Брюгге" заслужил, они сражались. Но если взять в целом, скорее ничейная игра была. Если бы мы сыграли вничью, был бы осадок, что не дожали, моменты были. Но в итоге пропустили такой детский гол. Вот это уровень Лиги чемпионов, где какая-то ошибка, недоработка наказывается моментально. Даже "Брюгге", который считают, что команда ниже нас уровнем. Наверное, это наш конкурент за 3-4 места, но мы будем в любом случае сражаться. "Боруссию" и "Лацио" уважаем, но все еще впереди. Мы, россияне, любим сами себе придумать, первый блин комом, потом соберемся.
Будем надеяться, что это поражение нас мобилизует, деваться некуда. Я считаю, что, если что-то не получится и вылетать из группы, то вылетать красиво - играя в атаку, с азартом, с мощью. Потому что проиграть можно по-разному. Сегодня проиграли с осадком. С "Брюгге" нельзя так начинать, теперь сами загнали себя в угол, надо выкарабкиваться, - сказал Дзюба в интервью УЕФА.
Напомним, "Зенит" играет в группе F вместе с "Брюгге", дортмундской "Боруссией" и "Лацио".
В следующем туре "сине-бело-голубые" сыграют с "Боруссией" , "Брюгге" встретится с "Лацио". Матчи состоятся 28 октября.
А еще: "Зенит" в домашнем матче проиграл "Брюгге" в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
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