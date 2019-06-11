Дзюба заявил, что хочет обогнать Кержакова в списке лучших бомбардиров сборной России
Нападающий сборной России Артём Дзюба сказал, что хочет побить рекорд Александра Кержакова, у которого 30 забитых голов в составе национальной команды. Об этом пишут "Известия".
"Принципиально ли было обогнать Карпина и Аршавина в списке лучших бомбардиров сборной? Нет, просто приятно. Моя цель - Кержаков, я за ним иду. Сколько у него там мячей? 30? Ну, не знаю, посмотрим. Дай Бог здоровья, и чтобы ребятки меня передачами находили на поле", - сказал Дзюба
Напомним, в 35 матчах в сборной России Дзюба забил 20 голов. В списке бомбардиров он располагается после Александра Кержакова (30), Владимира Бесчастных (26) и Романа Павлюченко (21).
Не пропустите: Главный тренер Кипра: "Если бы я отправился в Англию, я бы взял Дзюбу с собой"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Испания разгромила Швецию, а Фарерский острова проиграли Норвегии
-
Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за сборную Польши
-
СМИ: ПСЖ готов заплатить за трансфер де Хеа около 68 миллионов евро
-
Хави назвал лучшего российского футболиста в истории
-
Хави рассказал, что Месси посвятил ему один из своих "Золотых мячей"
Лента новостей
-
Дзюба заявил, что хочет обогнать Кержакова в списке лучших бомбардиров сборной России
-
Дания разгромила Грузию, а Ирландия переиграла Гибралтар
-
Ди Мария: "Мы с Неймаром в ПСЖ много говорим о Месси"
-
Польша, Австрия и Словения разгромили своих соперников в матчах отборочного турнира Евро-2020
-
Сборная Чехии обыграла Черногорию, а Болгария уступила Косово
-
Испания разгромила Швецию, а Фарерский острова проиграли Норвегии
-
Полузащитник "Баварии" Гнабри хочет видеть Сане в клубе
-
"Урал" объявил об увеличении бюджета
-
1
Винисиус: "Играть с Месси или Роналду? Я бы выбрал Бензема"
-
Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за сборную Польши
-
Сарри хочет уйти в "Ювентус" с Игуаином и Эмерсоном
-
Классон получил травму в матче за сборную Швеции
-
Отец Дзагоева: "Про переезд в Мексику Алан ничего не говорил"
-
Мурад Мусаев получил тренерскую лицензию категории А
-
Главный тренер Кипра: "Если бы я отправился в Англию, я бы взял Дзюбу с собой"
-
СМИ: ПСЖ готов заплатить за трансфер де Хеа около 68 миллионов евро
-
Девушка Роналду поздравила Криштиану с победой в Лиге наций
-
Хави назвал лучшего российского футболиста в истории
-
Жоаозиньо: "Динамо" должен участвовать в Лиге чемпионов или Лиге Европы"
-
Дешам: "Если Гризманн спросит мой совет насчет будущего, я с радостью с ним пообщаюсь"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20