Дзюба заявил, что хочет обогнать Кержакова в списке лучших бомбардиров сборной России

Теги артём дзюбаалександр кержаковроссияроман павлюченко

Дзюба заявил, что хочет обогнать Кержакова в списке лучших бомбардиров сборной России

Нападающий сборной России Артём Дзюба сказал, что хочет побить рекорд Александра Кержакова, у которого 30 забитых голов в составе национальной команды. Об этом пишут "Известия".

"Принципиально ли было обогнать Карпина и Аршавина в списке лучших бомбардиров сборной? Нет, просто приятно. Моя цель - Кержаков, я за ним иду. Сколько у него там мячей? 30? Ну, не знаю, посмотрим. Дай Бог здоровья, и чтобы ребятки меня передачами находили на поле", - сказал Дзюба

Напомним, в 35 матчах в сборной России Дзюба забил 20 голов. В списке бомбардиров он располагается после Александра Кержакова (30), Владимира Бесчастных (26) и Романа Павлюченко (21).

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