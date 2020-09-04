Дзюба заявил об амбициях сборной России выиграть группу Лиги Наций
Капитан сборной России Артём Дзюба после домашней победы над Сербией сделал заявление о задачах команды на текущий розыгрыш Лиги Наций.
"В любом случае важно побеждать, Сербия - очень хорошая команда с очень именитыми футболистами. Непростой матч, непростая атмосфера. Конечно, нам не хватает болельщиков, эмоций. Но спасло то, что 9 месяцев не собирались, гимн свой будоражит.
Очень важно побеждать. Во-первых, мы хотим выиграть нашу группу. В этом нет бахвальства, другого смысла нет играть. Во-вторых, есть много причин выигрывать команды, которые выше нас стоят в рейтинге. В будущем для Чемпионата Мира это будет очень важно. Сербы - очень неприятный именитый соперник. Сегодня мы вышли играть не от обороны, мяч хорошо контролировали. Очень важные три очка. Тем более, венгры победили Турцию. Удивительно. Тем интереснее будет следующий матч", - сказал Дзюба.
Напомним, что 6 сентября россияне в гостях сыграют с Венгрией. Победитель группы поднимется в дивизион A.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4