Дзюба заявил об амбициях сборной России выиграть группу Лиги Наций

Теги артём дзюбароссиясербия

Дзюба заявил об амбициях сборной России выиграть группу Лиги Наций

Капитан сборной России Артём Дзюба после домашней победы над Сербией сделал заявление о задачах команды на текущий розыгрыш Лиги Наций.

"В любом случае важно побеждать, Сербия - очень хорошая команда с очень именитыми футболистами. Непростой матч, непростая атмосфера. Конечно, нам не хватает болельщиков, эмоций. Но спасло то, что 9 месяцев не собирались, гимн свой будоражит.

Очень важно побеждать. Во-первых, мы хотим выиграть нашу группу. В этом нет бахвальства, другого смысла нет играть. Во-вторых, есть много причин выигрывать команды, которые выше нас стоят в рейтинге. В будущем для Чемпионата Мира это будет очень важно. Сербы - очень неприятный именитый соперник. Сегодня мы вышли играть не от обороны, мяч хорошо контролировали. Очень важные три очка. Тем более, венгры победили Турцию. Удивительно. Тем интереснее будет следующий матч", - сказал Дзюба.

Напомним, что 6 сентября россияне в гостях сыграют с Венгрией. Победитель группы поднимется в дивизион A.

Не пропустите: Черчесов прокомментировал победу над сборной Сербии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клуб АПЛ готовит предложение по хавбеку "Зенита" Барриосу

Клуб АПЛ готовит предложение по хавбеку "Зенита" Барриосу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов