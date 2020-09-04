Дзюба заявил об амбициях сборной России выиграть группу Лиги Наций

Капитан сборной России Артём Дзюба после домашней победы над Сербией сделал заявление о задачах команды на текущий розыгрыш Лиги Наций.

"В любом случае важно побеждать, Сербия - очень хорошая команда с очень именитыми футболистами. Непростой матч, непростая атмосфера. Конечно, нам не хватает болельщиков, эмоций. Но спасло то, что 9 месяцев не собирались, гимн свой будоражит.

Очень важно побеждать. Во-первых, мы хотим выиграть нашу группу. В этом нет бахвальства, другого смысла нет играть. Во-вторых, есть много причин выигрывать команды, которые выше нас стоят в рейтинге. В будущем для Чемпионата Мира это будет очень важно. Сербы - очень неприятный именитый соперник. Сегодня мы вышли играть не от обороны, мяч хорошо контролировали. Очень важные три очка. Тем более, венгры победили Турцию. Удивительно. Тем интереснее будет следующий матч", - сказал Дзюба.

Напомним, что 6 сентября россияне в гостях сыграют с Венгрией. Победитель группы поднимется в дивизион A.

Не пропустите: Черчесов прокомментировал победу над сборной Сербии. | http://soccernews.ru