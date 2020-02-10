Дзюба заявил об амбициях выиграть требл с "Зенитом"

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Дзюба заявил об амбициях выиграть требл с "Зенитом"

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба ответил на вопрос о своих целях и задачах на остаток карьеры.

"Наверное хотел бы обойти Кержакова по голам за сборную. Побыть какое-то время тем легендарным парнем, который очень много забил. Готов 200 забить голов. И 33 - за один сезон. Наверное, такие цифры. Если не добьюсь, то не уйду разочарованным.

Хочется стать чемпионом. Сделать требл: чемпионство, Кубок и Суперкубок. Тоже было бы круто. Стать второй раз подряд лучшим ассистентом. Такого, вроде, никто раньше в нашем чемпионате не делал. Тоже, наверное, прикольно. Такие мини-цели", - сказал 31-летний футболист.

Напомним, что от бомбардирского рекорда Кержакова в сборной России Дзюба отстаёт всего на 6 голов - 30 против 24.

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