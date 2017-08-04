Дзюба: "Зенит" намерен отобрать у "Спартака" звание чемпиона"

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Дзюба: "Зенит" намерен отобрать у "Спартака" звание чемпиона"

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба в преддверии матча четвёртого тура РФПЛ против "Спартака" высказался о борьбе за титул чемпиона России.

"Предстоит очень интересная игра, будет битва двух столиц. "Спартак" - действующий чемпион страны, но в этом сезоне мы намерены отобрать у него это звание и стать первыми. Жду очень интересного футбола. У москвичей есть огромный шанс приблизиться к нам, но у нас - возможность оторваться от них ещё больше" - сказал Дзюба.

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" состоится в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени.   

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