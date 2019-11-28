Дзюба: "Зенит" постарается пройти как можно дальше - я могу это пообещать"
Форвард "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал победный матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лионом" (2:0). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
"Было тяжело играть под давлением "Лиона" во втором тайме, но мы хорошо справились, а Миша Кержаков отлично сыграл в рамке.
Было грустно смотреть на вылет "Локомотива" из Лиги чемпионов, но "Зенит" постарается пройти как можно дальше - я могу это пообещать", - сказал Дзюба.
В турнирной таблице группы G "Зенит" занимает 2 место, имея в активе 7 очков. "Лион" с таким же количеством баллов располагается на 3 месте.
В рамках 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" сыграет с "Бенфикой", "Лион" встретится с "Лейпцигом". Матчи состоятся 10 декабря.
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|Команда
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|13
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|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8