Форвард "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал победный матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лионом" (2:0). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Было тяжело играть под давлением "Лиона" во втором тайме, но мы хорошо справились, а Миша Кержаков отлично сыграл в рамке.

Было грустно смотреть на вылет "Локомотива" из Лиги чемпионов, но "Зенит" постарается пройти как можно дальше - я могу это пообещать", - сказал Дзюба.

В турнирной таблице группы G "Зенит" занимает 2 место, имея в активе 7 очков. "Лион" с таким же количеством баллов располагается на 3 месте.

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" сыграет с "Бенфикой", "Лион" встретится с "Лейпцигом". Матчи состоятся 10 декабря.

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