Дзюба ждет предложения из Англии

Форвард "Зенита" Артем Дзюба поделился планами на будущее.

"Планы на будущее? Слышал об интересе от английских клубов. Звучит интересно, буду ждать", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

В этом сезоне на счету Дзюбы 13 голов и 11 результативных передач в 36 матчах.

Напомним, что "Зенит" досрочно выиграл чемпионат России.

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