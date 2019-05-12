Дзюба ждет предложения из Англии

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Дзюба ждет предложения из Англии

Форвард "Зенита" Артем Дзюба поделился планами на будущее.

"Планы на будущее? Слышал об интересе от английских клубов. Звучит интересно, буду ждать", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

В этом сезоне на счету Дзюбы 13 голов и 11 результативных передач в 36 матчах.

Напомним, что "Зенит" досрочно выиграл чемпионат России.

Читайте также: Паредес хочет вернуться в "Зенит". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рома" одержала победу над "Ювентусом" и вернулась в еврокубковую зону

"Рома" одержала победу над "Ювентусом" и вернулась в еврокубковую зону

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 28 52
3 Краснодар Краснодар 28 50
4 Спартак Москва Спартак Москва 28 46
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат Ахмат 28 39
8 Ростов Ростов 28 38
9 Оренбург Оренбург 28 37
10 Рубин Рубин 28 35
11 Урал Урал 28 34
12 Динамо Москва Динамо Москва 28 31
13 Крылья Советов Крылья Советов 28 28
14 Уфа Уфа 28 26
15 Анжи Анжи 28 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов