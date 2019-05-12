Дзюба ждет предложения из Англии
Форвард "Зенита" Артем Дзюба поделился планами на будущее.
"Планы на будущее? Слышал об интересе от английских клубов. Звучит интересно, буду ждать", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.
В этом сезоне на счету Дзюбы 13 голов и 11 результативных передач в 36 матчах.
Напомним, что "Зенит" досрочно выиграл чемпионат России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|28
|46
|5
|ЦСКА Москва
|27
|45
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Ахмат
|28
|39
|8
|Ростов
|28
|38
|9
|Оренбург
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|28
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19