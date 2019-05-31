Дзюба: "Женщина лет 40 показала отношение к российскому футболу, продемонстрировав морщинистую попку"

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Дзюба: "Женщина лет 40 показала отношение к российскому футболу, продемонстрировав морщинистую попку"
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал о том, как россияне относились к команде до Чемпионата Мира-2018.

"Мы, футболисты, уже привыкли, что с 7 лет нас плотненько оскорбляют. Но после чемпионата мира все поменялось. Нас стали любить, узнавать. Мы стали попадать по мячу.

За день до игры с Саудовской Аравией мы проезжали по улицам Москвы. Одна женщина лет 40 развернулась к нам попой, спустила джинсики и показала все отношение к нашему футболу. Как я понял, что ей около 40 лет? Морщинистая попка была", – рассказал Дзюба в развлекательном шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Напомним, что сборная России на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, в котором проиграла Хорватии (2:2, пен 3-4). На мундиале 30-летний Дзюба принял участие в пяти матчах, в которых забил три гола (1 - с пенальти) и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Дзюба рассказал, как настраивал игроков сборной России на серию пенальти с Испанией на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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