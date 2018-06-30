Дзюба: "Знаем, как действовать против Испании"

Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал предстоящую игру с Испанией.

"Главное, что мы готовимся, знаем, как действовать против Испании, и прекрасно понимаем, что нас ожидает. За это стоит поблагодарить Уругвай. Он нам это показал.

Для нас это матч всей жизни, мы должны умереть на поле и сыграть на 200-300%. Только тогда у нас появится шанс победить. Мы живем этой мечтой и хотим показать результат, который для большинства станет шоком.

На данный момент де Хеа является одним из лучших вратарей мира. Не стоит говорить о каких-то ляпах. Человек пропустил обидный гол от Криштиану Роналду, но на протяжении всего сезона он демонстрировал великолепный футбол.

В отдельно взятый день любая команда может победить, а игрок - как проявить свои лучшие качества, так и потерпеть фиаско. Как случится в этот раз, увидим уже скоро" - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

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