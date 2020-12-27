Дзюбе предложили принять участие в ледовом шоу
Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин пригласил нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу принять участие в ледовом шоу.
"Вот смотрю я на выступление Сычева — он прекрасно катается, показывает международный уровень. А потом вижу игру сборной России по футболу… Не думаю, что они показывают такой же уровень. Давайте всю нашу сборную во главе с Артемом Дзюбой пригласим в "Ледниковый период". Это будет классно", — сказал Мишин в эфире выпуска телешоу на Первом канале.
В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 23 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Кадыров отреагировал на вопрос Путину об интимном видео Дзюбы. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Реал" задумался о целесообразности трансфера Погба
-
"Тоттенхэм" вспомнил гол Павлюченко
-
ЦСКА обнулил голосование за лучшего игрока
-
"Вулверхэмптон" хочет подписать форварда "Реала"
-
Роналду избежит карантина после поездки в Дубай на Globe Soccer Awards
-
"Ювентус" хочет вернуть Дзадзу
-
"Лидс" обыграл "Бернли" в матче АПЛ
-
Озил может перейти в "Ювентус"
-
"Зенит" предложил 50 миллионов евро форварду "Эвертона" Ришарлисону
-
"Манчестер Сити" нацелился на хавбека "Барселоны"
-
Дзюбе предложили принять участие в ледовом шоу
-
В "Милане" высказались о будущем Ибрагимовича
-
АЕК объявил о назначении нового тренера вместо Карреры
-
Ибрагимович рассказал о своем отношении к "Золотому мячу"
-
Влашич исполнил роль Ипполита в "ремейке" "Иронии судьбы"
-
1
Месси пропустит матч с "Эйбаром"
-
Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
-
Асхабадзе не будет в "Локомотиве"
-
"Реал" нацелился на таланта из "Манчестер Сити"
-
"Ювентус" близок к трансферу Льоренте