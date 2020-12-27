Дзюбе предложили принять участие в ледовом шоу

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин пригласил нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу принять участие в ледовом шоу.

"Вот смотрю я на выступление Сычева — он прекрасно катается, показывает международный уровень. А потом вижу игру сборной России по футболу… Не думаю, что они показывают такой же уровень. Давайте всю нашу сборную во главе с Артемом Дзюбой пригласим в "Ледниковый период". Это будет классно", — сказал Мишин в эфире выпуска телешоу на Первом канале.

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 23 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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