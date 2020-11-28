Дзюбе вернули капитанскую повязку в "Зените"
У питерского "Зенита" снова сменился капитан команды.
В трёх последних матчах с капитанской повязкой "сине-бело-голубых" на поле выводил защитник Деян Ловрен.
Однако в сегодняшней игре против тульского "Арсенала" хорват не сможет принять участие. В связи с этим статус капитана вернули Артёму Дзюбе.
32-летний нападающий являлся капитаном "Зенита" с начала этого сезона, однако три недели назад в интернет попало видео, на котором он мастурбирует, после чего его лишили повязки.
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