Дзюбе вернули капитанскую повязку в "Зените"

У питерского "Зенита" снова сменился капитан команды.

В трёх последних матчах с капитанской повязкой "сине-бело-голубых" на поле выводил защитник Деян Ловрен.

Однако в сегодняшней игре против тульского "Арсенала" хорват не сможет принять участие. В связи с этим статус капитана вернули Артёму Дзюбе.

32-летний нападающий являлся капитаном "Зенита" с начала этого сезона, однако три недели назад в интернет попало видео, на котором он мастурбирует, после чего его лишили повязки.

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