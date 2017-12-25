Дзюбой интересуются два клуба из РФПЛ и два зарубежных

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Дзюбой интересуются два клуба из РФПЛ и два зарубежныхФорвардом питерского "Зенита" Артемом Дзюбой интересуются два клуба из РФПЛ и два зарубежных.

Об этом, как информирует Чемпионат, рассказал известный комментатор Геннадий Орлов. В частности, он сообщил: "Артем мне сказал, что есть два российских клуба, которые предлагают ему свои варианты. А есть и два клуба зарубежных. Из серьезных чемпионатов. Он даже назвал мне эти клубы, но я не имею права их раскрывать. Но это команды хорошие, настоящие. Пожелаем ему успехов".

Напомним, зимой "Зенит" могут покинуть восемь игроков. | soccernews.ru

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