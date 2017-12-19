Дзюбой интересуются два клуба РФПЛ

Теги артём дзюбалокомотив москвакраснодарзенит санкт-петербург

Дзюбой интересуются два клуба РФПЛФорвардом питерского "Зенита" Артемом Дзюбой интересуются сразу два клуба отечественной Премьер-Лиги, информирует СЭ.

По сведениям издания, видеть 29-летнего нападающего в своих рядах желают "Краснодар" и московский "Локомотив". Причем и "быки", и "железнодорожники" рассматривают вариант с арендой опытного игрока.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах за "Зенит".

Напомним, президент "Зенита" поделился мнением о работе Манчини. | soccernews.ru

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