Дзюбой интересуются "Локомотив" и "Краснодар"

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Дзюбой интересуются "Локомотив" и "Краснодар"Форвардом питерского "Зенита" Артемом Дзюбой интересуются московский "Локомотив" и "Краснодар", информирует СЭ.

По сведениям издания, в подписании 29-летнего нападающего "сине-бело-голубых" заинтересованы лично наставники "железнодорожников" и "быков" - Юрий Семин и Игорь Шалимов. Кроме того, Дзюба также имеет варианты с продолжением карьеры за границей.

Напомним, "Крылья Советов" нацелились на защитника "Зенита". | soccernews.ru

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