Дзюбу позвали в белорусский клуб
Один из белорусских болельщиков дал понять, что хочет видеть в своей любимой команде форварда "Зенита" Артёма Дзюбу.
Фанат развернул на трибуне баннер с надписью: "Дзюба, ты нас слышишь? Иди в "Славию!".
Речь идёт о клубе "Славия Мозырь", который накануне сыграл вничью с брестским "Рухом" в 4-м туре чемпионата страны.
Напомним, что по окончании сезона контракт Дзюбы с "Зенитом" истечёт, однако с высокой долей вероятности стороны его продлят.
Не пропустите: Дзюба назвал шесть своих любимых фильмов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Президент РФС Дюков высказался о сроках возобновления чемпионата России
-
"Ливерпуль" нашёл замену Садио Мане
-
"Милан" проинформировал двух игроков о скором прекращении сотрудничества
-
В Бразилии 22-летний футболист умер во время физиотерапии
-
Феллаини вылечился от коронавируса
-
Ширер составил символическую сборную текущего розыгрыша АПЛ
-
Шевченко: "Гол со штрафного в ворота Филимонова не был случайным"
-
Клаудио Писарро рассказал, в чём Гвардиола превосходит других тренеров
-
Одил Ахмедов назвал топ-3 лучших игроков из СНГ за последние 10 лет
-
Кержаков хочет возглавить "Зенит"
-
"Челси" возобновил интерес к нападающему "Наполи"
-
Дмитрий Комбаров объяснил, что привело к росту заболеваемости коронавирусом в России
-
Переговоры между Нойером и "Баварией" о продлении контракта приостановлены
-
Российским арбитрам окажут финансовую поддержку во время карантина
-
"Рома" может бесплатно подписать двух ветеранов из АПЛ
-
Стал известен формат проведения плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне
-
Дзюбу позвали в белорусский клуб
-
"Рубин" хорошо заработает на уходе Азмуна из "Зенита"
-
Защитник "Зенита" Смольников может продолжить карьеру в МЛС
-
"Бавария" отреагировала на желание "Барселоны" подписать Комана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18