Дзюбу позвали в белорусский клуб

Один из белорусских болельщиков дал понять, что хочет видеть в своей любимой команде форварда "Зенита" Артёма Дзюбу.

Фанат развернул на трибуне баннер с надписью: "Дзюба, ты нас слышишь? Иди в "Славию!".

Речь идёт о клубе "Славия Мозырь", который накануне сыграл вничью с брестским "Рухом" в 4-м туре чемпионата страны.

Напомним, что по окончании сезона контракт Дзюбы с "Зенитом" истечёт, однако с высокой долей вероятности стороны его продлят.

Не пропустите: Дзюба назвал шесть своих любимых фильмов. | http://soccernews.ru