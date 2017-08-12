Дзюбы в "Локомотиве" не будет

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Дзюбы в "Локомотиве" не будетПрезидент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о планах клуба приобрести форварда.

Функционер отметил, что в данный момент речь идет не об Артеме Дзюбе из "Зенита".

"Будет ли нападающий у "Локомотива"? Будет, но это не Дзюба. Хотя время есть, и никогда не говори никогда… Надеюсь, что до конца летнего трансферного окна в команде появится новый нападающий. Веллитон? У нас и год назад, и этой зимой был вариант с его приобретением. Мы могли его купить, но сейчас – нет. Это хороший футболист, но мы не собираемся его покупать. За прошедший год он не помолодел.

Больших трат не ждите. Мы сильно ограничены финансовым фэйр-плей. Усилиться и остаться в разрешённых рамках бюджета - большой труд. Абсолютно точно, что больших трат не будет", - сказал он.

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