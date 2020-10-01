Дзюба похвалил "Краснодар" за выход в групповой этап Лиги Чемпионов

Капитан питерского "Зенита" Артём Дзюба отреагировал на дебютный проход "Краснодара" в основную сетку Лиги Чемпионов.

"Быки" выбили в квалификации главного еврокубка ПАОК и будут в третьей корзине при жеребьёвке группового этапа.

"Молодцы! Всем, кто говорит, что российский чемпионат - дно. Достали уже отмазываться. Браво! Браво! Браво!" - сказал Дзюба в сторис своего инстаграма.

Напомним, что "Зенит" также сыграет в групповом этапе ЛЧ. Помимо питерцев и краснодарцев Россию в турнире представит "Локомотив".

Не пропустите: Галицкий отреагировал на первый в истории выход "Краснодара" в групповой этап ЛЧ. | http://soccernews.ru