EA Sports представила скриншоты FIFA 21

EA Sports опубликовала первые скриншоты FIFA 21.

На скриншотах показаны стадион "Энфилд", нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и ффорвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, а также игра между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".

Кроме того, показаны скриншоты с режимом уличного футбола Volta и режимом карьеры.

Выход игры запланирован на 6 октября 2020 года на платформах PlayStation, Xbox One и РС.

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