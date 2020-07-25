EA Sports представила скриншоты FIFA 21
EA Sports опубликовала первые скриншоты FIFA 21.
На скриншотах показаны стадион "Энфилд", нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и ффорвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, а также игра между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".
Кроме того, показаны скриншоты с режимом уличного футбола Volta и режимом карьеры.
Выход игры запланирован на 6 октября 2020 года на платформах PlayStation, Xbox One и РС.
Читайте также: ТОП-5 тренеров, которые успешно работали в своих командах, а потом переходили в стан злейшего врага. | http://soccernews.ru
главное
-
"Спорт-Экспресс": Смольников возвращается в "Краснодар"
-
"Зенит" и "Локомотив" разыграют между собой Суперкубок России
-
Футболисты "Зенита" разбили трофей Кубка России во время празднования
-
ЦСКА попал в групповой этап Лиги Европы, "Динамо" - в квалификацию
-
"Зенит" обыграл "Химки" в финале Кубка России
Лента новостей
-
"Интер" разгромил "Дженоа" и вышел на второе место Серии А
-
"Спорт-Экспресс": Смольников возвращается в "Краснодар"
-
"Колос" и "Мариуполь" сыграют в финале плей-офф за Лигу Европы
-
Журналист Короткин назвал клуб, который возглавит Талалаев
-
Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Химками" в финале Кубка России
-
"Зенит" и "Локомотив" разыграют между собой Суперкубок России
-
"Парма" на выезде одолела "Брешию"
-
Футболисты "Зенита" разбили трофей Кубка России во время празднования
-
Талалаев покинул "Крылья Советов", клуб определился с новым тренером
-
EA Sports представила скриншоты FIFA 21
-
Арбитр Федотов о пенальти в матче "Зенит" - "Химки": "Это симуляция"
-
"Зенит" обошел "Спартак" по победам в Кубке России
-
"Зенит" второй раз в своей истории завоевал золотой дубль
-
ЦСКА попал в групповой этап Лиги Европы, "Динамо" - в квалификацию
-
Фанаты киевского "Динамо" выразили протест против назначения Луческу, задействов памятник Лобановскому
-
"Зенит" обыграл "Химки" в финале Кубка России
-
Лаллана близок к уходу в другой клуб АПЛ
-
"Севилья" хочет арендовать хавбека "Реала"
-
Халк может вернуться в "Порту"
-
1
Дембеле занимается на базе, пока все футболисты "Барселоны" в отпуске
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3