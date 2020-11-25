EA Sports прокомментировал обвинения Ибрагимовича в незаконном использовании его образа

Компания EA Sports ответила на обвинения форварда "Милана" Златана Ибрагимовича, который заявил, что не соглашался на использование своего образа в игре. Об этом сообщает NU.nl.



В EA Sports заявили, что в рамках контракта с "Миланом" они могут использовать внешность спортсменов из клуба.

Ранее Ибрагимович в твиттере заявил, что не позволял компании использовать свое имя и фото в симуляторе. Также сказал, что проведет расследование.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

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