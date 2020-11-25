EA Sports прокомментировал обвинения Ибрагимовича в незаконном использовании его образа

Теги миланзлатан ибрагимович

EA Sports прокомментировал обвинения Ибрагимовича в незаконном использовании его образа

Компания EA Sports ответила на обвинения форварда "Милана" Златана Ибрагимовича, который заявил, что не соглашался на использование своего образа в игре. Об этом сообщает NU.nl.

В EA Sports заявили, что в рамках контракта с "Миланом" они могут использовать внешность спортсменов из клуба.

Ранее Ибрагимович в твиттере заявил, что не позволял компании использовать свое имя и фото в симуляторе. Также сказал, что проведет расследование.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Ибрагимович установил рекорд Серии А. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА опубликовал мощное заявление по поводу слов Черчесова о Чалове

ЦСКА опубликовал мощное заявление по поводу слов Черчесова о Чалове

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов