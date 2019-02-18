EA Sports убрала Роналду с обложки FIFA 19

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EA Sports убрала Роналду с обложки FIFA 19

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду пропал с обложек игры FIFA 19.

Как сообщает Eurogamer, EA Sports заменила португальца на Неймара, Кевина де Брюйне и Пауло Дибалу. Эти три футболиста также изображены на загрузочном экране игры, а в главном меню вместо Роналду появилась Алекс Морган из женской сборной США.

СМИ предполагают, что такой шаг связан с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду, но EA Sports официально это не подтверждает.

Напомним, что Роналду обвиняют в изнасиловании американки Кэтрин Майорги, которое произошло в 2009 году.

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