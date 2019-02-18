EA Sports убрала Роналду с обложки FIFA 19
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду пропал с обложек игры FIFA 19.
Как сообщает Eurogamer, EA Sports заменила португальца на Неймара, Кевина де Брюйне и Пауло Дибалу. Эти три футболиста также изображены на загрузочном экране игры, а в главном меню вместо Роналду появилась Алекс Морган из женской сборной США.
СМИ предполагают, что такой шаг связан с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду, но EA Sports официально это не подтверждает.
Напомним, что Роналду обвиняют в изнасиловании американки Кэтрин Майорги, которое произошло в 2009 году.
Читайте также: Бывший одноклубник Роналду рассказал о работе португальца на тренировках. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Католик, визионер, политик. История Жюля Риме, который подарил миру Чемпионат мира
-
"Локомотив" назвал заявку на третий зимний сбор
-
"Тоттенхэм" назвал сумму, за которую готов отпустить Почеттино в "Манчестер Юнайтед"
-
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 7 тура
-
Официально: Хамшик перешел в "Далянь Ифан"
Лента новостей
-
В Ла Лиге может измениться календарь проведения игр
-
Будущее Сарри определится на этой неделе
-
"Реал" определил пять кандидатов на замену Марсело
-
Католик, визионер, политик. История Жюля Риме, который подарил миру Чемпионат мира
-
"Зенит" запланировал на 23 марта товарищескую игру
-
Ракитич принял окончательное решение о своем будущем
-
EA Sports убрала Роналду с обложки FIFA 19
-
"Реал" определился с заменой для Крооса
-
Участие Ловрена в игре с "Баварией" под вопросом
-
Игрок ПСЖ ради Франции отказался от вызова в родную сборную
-
"Эспаньол" нацелился на зимнего новичка "Реала"
-
Ибрагимович громко высказался о своих целях на предстоящий сезон в МЛС
-
"Локомотив" назвал заявку на третий зимний сбор
-
"Бавария" вступает в борьбу за Дибалу
-
Принц Саудовской Аравии не намерен приобретать "Манчестер Юнайтед"
-
Винисиус требует у "Реала" повышения зарплаты
-
"Тоттенхэм" назвал сумму, за которую готов отпустить Почеттино в "Манчестер Юнайтед"
-
5
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 7 тура
-
Легендарный тренер назвал понравившихся ему игроков ЦСКА
-
Официально: Хамшик перешел в "Далянь Ифан"