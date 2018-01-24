Эбби Элински - футболистка из США, назвавшая Серхио Рамоса идеальным

Недавно игрок женской команды из США "Хьюстон Дэш" Эбби Элински в своем инстаграме разместила фото полуобнаженного защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса, подписав его следующим образом: "Идеальный". Такой поступок сразу же привлек внимание к американской футболистке внимание европейской прессы, от которых не будем отставать и мы.

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