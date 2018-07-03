Эбуэ: "Яя Туре не нравился Гвардиоле еще со времен их работы в "Барселоне"

Экс-игрок "Арсенала" Эммануэль Эбуэ поделился мнением об отношениях между наставником "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиолой и Яя Туре.

"Иногда случается так, что игрок не может работать с тем или иным тренером. Для своего будущего он должен уйти. Мой брат Яя не нравился Гвардиоле еще со времен их работы в "Барселоне". Туре поступил наилучшим образом, покинув команду Гвардиолы, потому что Пеп убивал его футбольную карьеру.

Последний год можно сравнить с адом для Яя, он мало играл. Для профессионального игрока это самое ужасное, что может произойти" - цитирует Эбуэ ESPN.

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