Эбуэ: "Зенит" – хорошая команда"

Полузащитник "Селтика" Куасси Эбуэ завил, что его команда готова дать бой "Зениту" в матче 1/16 финала Лиги Европы. В первой встрече шотландская команда выиграла с минимальным счетом (1:0).

"Считаю, что у нас есть немало шансов победить и в следующей игре в Петербурге. Мы способны пройти дальше. Нужно лишь продолжать работать и показывать такую же игру, как в домашнем матче, – думаю, тогда у "Селтика" всё получится.

Я считаю, что "Зенит" – хорошая команда. Не могу сказать, что одна из лучших в турнире, но хорошая – это точно", - сказал он.

Ответная игра команд пройдет сегодня, 22 февраля. | http://soccernews.ru